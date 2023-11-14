Optimist ve Lazer Yelkenli Yarışlarında Heyecan Doruğa Çıktı

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14/11/2023

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Optimist ve Lazer Yelkenli Yarışlarında Heyecan Doruğa Çıktı


K.T Yelken, Kürek ve Motor Federasyonu tarafından Atatürk'ü Anma ve 40. Yıl Cumhuriyet Kupası anısına kulüpler arası Optimist ve Laser Yelkenli tekne yarışları, Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü Yavuz Çıkarma Plajında gerçekleştirildi.

Heyecanın doruğa çıktığı yarışlar günün anlamına uygun konuşmaların sonrasında ödüllerin takdim edildiği etkinlikle tamamlandı

Atatürk’ü Anma ve 40. Yıl Cumhuriyet Kupasında dereceye giren sporcular;

Laser Yelkenli Erkek

İsim

Derece

Kulübü

Doğa Direl

1

Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

İlya Malinin

2

Akdeniz Yelken Derneği

Doruk Tunceri

3

Girne Deniz Kulübü

Laser Yelkenli Kız

İsim

Derece

Kulübü

Eda Şevket

1

Girne Deniz Kulübü

Ayşe Lambasuyucu

2

Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Ela Kılıçaslan

3

Akdeniz Yelken Derneği

Optimist  Yelkenli Kız

İsim

Derece

Kulübü

Ada Ekşi

1

Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Bermet Orozbeava

2

Girne Deniz Kulübü

Erçin Ada Tuğlu

3

Güçver Su Sporları Derneği

Optimist Yelkenli  Erkek

İsim

Derece

Kulübü

Rüzgar Direl

1

Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Batu Çağan Çalı

2

Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü

Julian Uman

3

Girne Deniz Kulübü

 

 

GÖRSELLER ----

14/11/2023 14:19
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TAGS: Optimist ve Lazer Yelkenli Yarışları, spor, kktc
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