Optimist ve Lazer Yelkenli Yarışlarında Heyecan Doruğa Çıktı

K.T Yelken, Kürek ve Motor Federasyonu tarafından Atatürk'ü Anma ve 40. Yıl Cumhuriyet Kupası anısına kulüpler arası Optimist ve Laser Yelkenli tekne yarışları, Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü Yavuz Çıkarma Plajında gerçekleştirildi.

Heyecanın doruğa çıktığı yarışlar günün anlamına uygun konuşmaların sonrasında ödüllerin takdim edildiği etkinlikle tamamlandı

Atatürk’ü Anma ve 40. Yıl Cumhuriyet Kupasında dereceye giren sporcular;

Laser Yelkenli Erkek İsim Derece Kulübü Doğa Direl 1 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü İlya Malinin 2 Akdeniz Yelken Derneği Doruk Tunceri 3 Girne Deniz Kulübü Laser Yelkenli Kız İsim Derece Kulübü Eda Şevket 1 Girne Deniz Kulübü Ayşe Lambasuyucu 2 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü Ela Kılıçaslan 3 Akdeniz Yelken Derneği Optimist Yelkenli Kız İsim Derece Kulübü Ada Ekşi 1 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü Bermet Orozbeava 2 Girne Deniz Kulübü Erçin Ada Tuğlu 3 Güçver Su Sporları Derneği Optimist Yelkenli Erkek İsim Derece Kulübü Rüzgar Direl 1 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü Batu Çağan Çalı 2 Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü Julian Uman 3 Girne Deniz Kulübü

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