Optimist ve Lazer Yelkenli Yarışlarında Heyecan Doruğa Çıktı
14/11/2023
K.T Yelken, Kürek ve Motor Federasyonu tarafından Atatürk'ü Anma ve 40. Yıl Cumhuriyet Kupası anısına kulüpler arası Optimist ve Laser Yelkenli tekne yarışları, Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü Yavuz Çıkarma Plajında gerçekleştirildi.
Heyecanın doruğa çıktığı yarışlar günün anlamına uygun konuşmaların sonrasında ödüllerin takdim edildiği etkinlikle tamamlandı
Atatürk’ü Anma ve 40. Yıl Cumhuriyet Kupasında dereceye giren sporcular;
|
Laser Yelkenli Erkek
|
İsim
|
Derece
|
Kulübü
|
Doğa Direl
|
1
|
Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü
|
İlya Malinin
|
2
|
Akdeniz Yelken Derneği
|
Doruk Tunceri
|
3
|
Girne Deniz Kulübü
|
Laser Yelkenli Kız
|
İsim
|
Derece
|
Kulübü
|
Eda Şevket
|
1
|
Girne Deniz Kulübü
|
Ayşe Lambasuyucu
|
2
|
Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü
|
Ela Kılıçaslan
|
3
|
Akdeniz Yelken Derneği
|
Optimist Yelkenli Kız
|
İsim
|
Derece
|
Kulübü
|
Ada Ekşi
|
1
|
Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü
|
Bermet Orozbeava
|
2
|
Girne Deniz Kulübü
|
Erçin Ada Tuğlu
|
3
|
Güçver Su Sporları Derneği
|
Optimist Yelkenli Erkek
|
İsim
|
Derece
|
Kulübü
|
Rüzgar Direl
|
1
|
Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü
|
Batu Çağan Çalı
|
2
|
Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü
|
Julian Uman
|
3
|
Girne Deniz Kulübü
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