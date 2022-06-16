Öpüşmeyi mükemmelleştiren taktikler

Öpüşmek bir sanattır aynı zamanda duygularınızı karşı tarafa aktarmanın en güzel yollarından biridir. İki tarafın güçlü duygularıyla birleşen bir öpüşme, hiçbir çaba gerektirmeden harika hisler yaşatabilir ancak yine de öpüşmeyi mükemmelleştirmenizi sağlayacak önemli taktikler var…

Öpüşmek bir iletişim biçimidir - bir beden dili - ama yıllardır sevişiyor olsanız bile birini nasıl öpeceğiniz her zaman net değildir.

Bunun nedeni bağlamın—kim, nerede, neden ve ne zaman— önemli olmasıdır. Bir kişinin en fantastik öpücüğü, diğerinin en korkunç kâbusu olabilir.

TEMEL KURALLARI ASLA İHMAL ETMEYİN

Herhangi bir samimi dokunma eyleminde olduğu gibi, yeni bir ortakla hareket etmeden önce açıkça belirtilen bir izni takip etmek çok önemlidir.

Bu çoğu zaman iki kişinin gözleri ile teması sonucu beden diline yansır.

YAVAŞ BAŞLAYIN, ONUN HAREKETLERİNİ İZLEYİN

Önce küçük öpücüklerle karşı tarafın tepkilerini takip edin. Daha küçük öpücüklerle dudaklarınızın oyalanmasına izin vermek, duyguları güçlendirir ve akışı başlatır.

GÖRÜN VE YÜKSELTİN

Öpüşmek dans etmek gibidir. Karşınızdaki insanın hareketleriyle ahenk içindeyken bazen oyunu yükseltmeniz gerekir. Küçük öpücükleri sıklaştırıp dudaklarının içine doğru ilerleyebilirsiniz.

TEPKİLERİNİ TAKİP EDİN

Dille öpüşmek (Fransız öpücüğü olarak da bilinir) bazı insanlar için gerçekten zevkli olabilir, ancak bunun korkulu bir rüyaya dönüşmemesi için karşı tarafın tepkilerini takip etmek çok önemlidir.

FAZLA TÜKÜRÜKLERİNİZİ KENDİNİZE SAKLAYIN

Ustaca öpüşmenin en önemli noktalarından biri fazla tükürüklerinizi kendinize saklamanızdır. Bu ister normal bir öpüşme isterse Fransız öpücüğü olsun, biraz dikkatle mümkün olabilir.

Öpüşmeden hemen önce ağzınızda tükürük biriktirmemeye varolanı yutmaya özen gösterebilirsiniz. Ağzınızdaki tükürük seviyesini azaltmak için yapmanız gereken hareketi doğal olarak biliyorsunuz, şimdi bi deneyin.

ISIRIKLARIN HOŞUNUZA GİDİP GİTMEDİĞİNE KARAR VERİN

Öpüşmenin ileri aşamalarında şehveti ifade etmenin tatlı bir yolu olan küçük ısırıkların dozunu kaçırmamalısınız.

Yeni bir ilişki içindeyseniz yine ufak hareketlerle bunu nazikçe test edip eşinizin tepkilerine göre karar verebilirsiniz.

DUDAKLARINIZ YUMUŞAK TUTUN

Bunun devrim niteliğinde olmadığını biliyoruz, ancak öpüşme tekniğiniz ne kadar birinci sınıf olursa olsun, kuru, çatlamış dudakların bu deneyimi her iki partner için de rahatsız edici hale getirebileceğini belirtmekte fayda var .

Dudaklarınızı nemlendirmiyorsanız , şimdi başlamanın tam zamanı olabilir. Islak bir bez veya şekerli bir dudak peelingi ile nazikçe peeling yapmayı deneyin ve ardından yatmadan hemen önce kalın bir nemlendirici balsam tabakası uygulayın.

NEFESİNİZ TAZE OLSUN

Mümkünse, bir öpücükten hemen önce nefesinizi özellikle keskinleştirebilecek yiyeceklerden kaçının, mümkün değilse öpüşmemeniz daha iyi bir seçenek olabilir.

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16/06/2022 18:25