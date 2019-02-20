Oraloğlu istedi, Arif kadro dışı

Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu, futbolcu Arif Uysal’ın teknik direktörleri Ali Oraloğlu'na karşı, saygısız tutumu ve hareketleri nedeniyle Uysal’ın kadro dışı bırakılmasına karar veridli.

MTG’den yapılan açıklama şöyle:

Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu, göreve başladığı günden itibaren, teknik heyet kararlarına her zaman saygı duyup, arkasında durmuştur.

Futbolcumuz Arif Uysal, teknik direktörümüz Ali Oraloğlu'na karşı, saygısız tutum ve hareketler sergilemiş, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile haddini aşmıştır.

Teknik heyetimizin verdiği rapor doğrultusunda, Mağusa Türk Gücü Yönetim kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Arif Uysal'ın oy birliği ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Kimse Mağusa Türk Gücü'nün üzerinde değildir.

Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu ve Başkan Koral Bozkurt