Orçan: Bozuk yollar, araçların birçok aksamını bozuyor

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Ülkemizde yıpranmış ve tahrip olmuş yollar, sürücülere zor anlar yaşatıyor, araçlara büyük zarar veriyor.

Sürücüler “Çukur ve deformelerle dolu bozuk yollar arabalarımızı hurdaya çevirdi” diye konuşuyor.

Makinist Hüseyin Orçan ise, yıpranmış ve çukurlu olan yolların sürücülere maliyetine değindi.

Orçan, “5 yıl önce bir çukurun sürücülere ortalama bin TL maliyeti vardı. Şimdi ise bu rakam 6 -7 bin TL. Çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor, rimsleri eğriliyor, Z-Rotları başta olmak üzere birçok aksamı zarar görüyor” ifadelerini kullandı.

İşte zarar gören parçalar….

Parça İsimleri En düşük ve yüksek fiyat (TL)

AMORTİSÖRLER(ÖN TEK): 1500- 3000

Z-ROT (ÇİFT): 800 -2000

LASTİKLER (TEK): 1000- 2500

ÖN TEKER RULMANI (PORYA): 1500-2000

JANT (TEK): 1500 – 2000

SALINCAK (ÇİFT): 3400- 3600

ROT MİLİ (ÇİFT): 800-1600

ROT BALANS: 250-400

ÖN DUZEN: 120-150

DÜMEN KUTUSU: 1500-3000

Foto[raf: Arşiv

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22/09/2022 18:04