Orduya katılan Ukrayna güzeli cephede evlendi

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna adına savaşan güzellik kraliçesi Evgenia Prokopenko, cephede aşkı buldu.

Ukrayna'nın eski güzellik kraliçesi Evgenia Prokopenko, ülkesi adına ön saflarda savaşmak için topuklu ayakkabılarını çıkarıp postal ve kurşun geçirmez bir yelek giydikten sonra, cephede aşkı buldu.

35 yaşındaki Prokopenko, mart ayında Rusya'ya karşı savaşmak üzere katıldığı cephede, geçen hafta evlendi.

Prokopenko, ordu üniformasıyla beyaz bir duvak taktığı düğününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Ukrayna güzeli, "Benim cennetim cehennemde! Aşkım ve dünyam!” mesajını yazdı.

Sivil hayatında kendi hukuk firmasını da yöneten Prokopenko, sağlık görevlisi olarak orduya katıldı.

'CEHENNEMDE' BİR GÜZELLİK KRALİÇESİ

Daily Star'a konuşan ve "Rusçayı akıcı konuşuyorum ama Putin'in dilini bilmiyorum" diyen Ukraynalı asker, "Onunla hangi dilde konuşmanın mümkün olduğunu bilmiyorum, çünkü o, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin tüm dillerini anlamayı reddediyor. Onun için sadece mermim var" dedi.

Tüfek kullanma konusunda da becerikli olan Prokopenko, arkadaşlarının ve yoldaşlarının öldüğünü gördüğünü, ancak yine de "cehennemde" bir güzellik kraliçesi olarak hayatının bir kısmına tutunmayı başardığını söyledi.

"ASKERİ ÇANTAMDA MAKYAJ MALZEMELERİM VAR"

Başkent Kiev doğumlu Prokopenko, 2012'de Ukrayna'da güzellik kraliçesi seçildi.

“Hangi siperde olursam olayım, askeri sırt çantamda her zaman aynalı bir makyaj çantası ve parfümler bulunur!” diyerek eski hayatını da bırakmadığını gözler önüne serdi.

"EN ÖN SAFTA YARALILARI KURTARIYORUM"

Prokopenko, "Burada, en ön safta ilk yardım görevlisiyim. Kırmızı alan (savaş alanı) yaralılarını kurtarıyorum, ilk yardım uyguluyorum" dedi.

Aynı zamanda tehlikeli alandaki hayvanları kurtarmak için de çalışan Ukraynalı asker, "Altı ay önce biri bana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde olacağımı, sığınaklarda veya bodrumlarda uyuyacağımı, ateş altında yaralıları kurtaracağımı söylese asla inanmazdım” diye ekledi.

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28/12/2022 21:09