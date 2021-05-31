Orfoz ve Lagos’un Amatör Balıkçılarca Avlanması 15 Temmuz’a Kadar Yasak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi, Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğü kapsamında, yarından başlayarak 15 Temmuz’a kadar Orfoz ve Lagos’un amatör izne sahip tekne ve amatör balıkçılar tarafından avlanmasının yasak olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklamada, “Su Ürünleri Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve Belirli Avcılık Yasaklarına ilişkin Kurallar Tüzüğü” uyarınca tüm yıl boyunca 45 cm’den daha küçük boyutlardaki balık avcılığını, amatör- mesleki ayrımı yapılmaksızın, tüm tekne ve zıpkınlı avcılığa yasaklanmıştır” denildi.

15 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında Eşkine türü balığın avlanmasının da yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, tüm balıkçılar, restoran sahipleri, perakendeciler ve tüketicilerin, ilk üreme boyuna bile erişmemiş 45 cm’den küçük orfoz türlerini tüketime sunmama hususunda hassasiyet göstermelerini istendi.

Açıklamada, “Nesiller sonra da orfozun kıyılarımızdaki mevcudiyetini sağlama amacımıza katkı koymak için tüm paydaşları, ilgili kurallara uymaya davet ederiz” denildi.

Bu habere tepkiniz:



31/05/2021 15:26