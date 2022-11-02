Organ bağışçısı bulmak tüm Dünyada önemli bir sağlık sorunu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Sütçü, organ ve doku nakli ile tedavisi mümkün olan hastalıklara sahip bireyler için organ naklinin zorluklarını işaret ederek, bu bağlamda bağışçı bulmanın tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de önemli bir sağlık sorunu olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Sütçü, organ naklinin insan yaşamındaki önemine dikkat çekerek, organ naklinin vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemi olduğunu dile getirdi.

Kişinin hayatta iken hür iradesi ile tıbben hayatı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastalarının tedavisi için kullanılmasını belgelendirmesi gerektiğini anımsatan Sütçü, organ kullanımına izin verilmesinin organ bağışı olarak tanımlandığını da vurguladı.

Prof. Dr. Sütçü, her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında "Organ ve Doku Bağışı Haftası" olarak bilinçlendirme konusunda etkinlikler düzenlendiğini anımsatarak, örneğin bir kişinin bütün organ ve dokularını bağışlaması sonucunda 60’dan fazla greft ve doku ile yardım edebileceği bilgisini de paylaştı.

KKTC’de 2014 yılında “İnsan Hücre, Doku Ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa” çerçevesinde hukuki zemin hazırladığını bildiren Sütçü, organ ya da dokularını bağışlamak isteyen bireylerin KKTC Sağlık Bakanlığı’nın sayfasından form doldurarak kolaylıkla bağışçı olabildiklerinin de altını çizdi.

Prof. Dr. Sütçü, KKTC’de hemodiyaliz tedavisi alan 239 kronik böbrek yetmezliği olan hasta bulunduğunu ve bu hastalardan böbrek nakline uygun olan yüze yakın hasta başta olmak üzere, ülkede organ bağışı bekleyen birçok hasta olduğunu söyleyerek, “Ancak yeterli sayıda bağışçı yok. Bu konuda bilinçlendirme kampanyalarının artırılması önemli” dedi.

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02/11/2022 13:10