‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın setinde talihsiz kaza!

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Balat'ta büyük bir çekim alanı hazırlayan film ekibi, Balat çekimlerinin ilk gününde büyük bir talihsizlik yaşadı. Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar'ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı.

ACİLEN HASTANEYE KALDIRILDI

Başı yarılan ve bileklerinde kesikler oluşan dublör, ilkyardım ekibinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.



BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kaza sonrasında çekimler kaldığı yerden devam ederken, filmin başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ’un büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.