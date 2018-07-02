‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın setinde talihsiz kaza!
Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ adlı filmin Balat’ta gerçekleştirilen çekimlerinin ilk gününde talihsiz bir kaza yaşandı. Başı yarılan ve bileklerinde kesikler oluşan dublör, ilkyardım ekibinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.
02/07/2018
Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Balat'ta büyük bir çekim alanı hazırlayan film ekibi, Balat çekimlerinin ilk gününde büyük bir talihsizlik yaşadı. Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar'ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı.
ACİLEN HASTANEYE KALDIRILDI
Başı yarılan ve bileklerinde kesikler oluşan dublör, ilkyardım ekibinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Kaza sonrasında çekimler kaldığı yerden devam ederken, filmin başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ’un büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü.