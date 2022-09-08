'Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı'nın madde madde görüşülmesine devam edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele almaya ve tasarıyı madde madde görüşmeye devam etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 09.30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve tasarıyı madde madde görüşmeye devam etti. Komite, tasarıyı görüşmeye bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

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08/09/2022 13:50