Örgen: Tatar sevilen bir isim... Seçimi kazanacağına inanıyoruz

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Örgen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Ulusal Birlik Partisi adayını Parti Meclisi’nin belirleyeceğini ifade etti ve “Genel Başkan Ersin Tatar’ın halk tarafından sevilen bir isim olduğunu, seçimi kazanacağına inandıklarını” söyledi.

Örgen katıldığı TV programında şöyle konuştu:

“Ersin bey tüm kesimlere yakın bir başkan ve başarılı bir insandır. Halkın içindedir, Kıbrıs’ı, Türkiye’yi seven, bu ülkenin kalkınmasını, tanınmasını isteyen bir kişidir. O sebeple anketlerde de halk arasında da Ersin başkanın adı ön plana çıkmaktadır”

“UBP BİRLEŞTİRİCİDİR”

UBP’den yapılan açıklamaya göre konuşmasında, “Partinin teamüllerini de hatırlatan” Örgen, UBP’nin birleştirici özelliğinden bahsetti ve şu sözlere yer verdi;

“Partimizde teamül gereği Genel Başkanımız adayım-değilim diyene kadar bir açıklama yapılmaz. Bu yönde açıklama yapan arkadaşlarımız olmuştur. UBP’nin en büyük özelliği birleştirici olmasıdır. Eğer Ersin Başkanı aday gösterirse ilgili kurullar, Ersin başkanın etrafında birleşileceğine eminim. UBP’nin en güzel yanlarından biri dıştan bir saldırı geldiğinde parti hemen kilitleniyor. Her hangi bir olay olursa kendi içimizde hallediyoruz. Partimizde Genel Başkandan bir açıklama bekleniyor. Parti meclisi karar verecek, Genel başkanımız aday değilim derse diğer adaylar konuşulur. İbreler Ersin beyi gösteriyor”

Sağda tek adayın çıkması ile ilgili sorulan soru üzerine Örgen, “Sağda tek bir aday çıksa iyi olur ama kendi içimizde yetkili kurullarımız karar verecek, Halkın Partisi de kendi yetkili kurulları karar verecek. Sayın Özersay’ın aday olacağı konusunda duyumlar alıyoruz. En son karar onların” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Berlin’de yaptığı görüşme de programda ele alındı. “Berlin görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik diye düşünmek istemiyorum ama maalesef Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik algı operasyonu” diyen Örgen, müzakerelerden sonuç alınmadığını kaydetti ve “Artık kendimize belli bir yol haritası seçip ilerlememiz gerekiyor” dedi.

Yine son günlerin en çok konuşulan konusu olan Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin seçme ve seçilme hakkıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Örgen, yurt dışında yaşayan vatandaşların soydaşlarımız olduğunu söyledi ve onların da seçme seçilme hakkı olması gerektiğini savundu.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK”

Programda ülkedeki sorunlar da masaya yatırıldı. Bu bağlamda Girne ve Lefke bölgeleri de konuşuldu. Örgen Girne yat limanındaki sıkıntılar ve çözüm çalışmaları ile ilgili şu ifadelere yer verdi; “Girne yat limanı ülkemizin incisi. Bundan dolayı en çok önem gösterilen yer olmalı. Yetki karmaşası olduğu doğrudur. Liman içinde yapılması gereken çok işler var, bir çok sorunla boğuşuyor. Yıllardır bitmeyen bir kanalizasyon sorunu var. İlk defa bu yıl Turizm Bakanlığımız bu işe önem verdi. Bu yıl liman elden geçirilecek diye bize de moral oldu. Kısa zamanda tadilatın yapılacağını düşünüyoruz. Turizm sezonuna kadar bitirilmesi gerekiyor. 24 saat çalışacakları bilgisini aldık. Herkes elini taşın altına koyacak.”

“LEFKE’YE TURİZM GELMELİ”

Örgen, Lefke’nin de sıkıntılarına dikkat çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Lefke ilçe oldu ama sadece ilçe olmak yeterli değil. Bölge, gereken önemi alamadı, yatırım yapılmadı. Genç nüfusu tutmak zor oluyor. Turizm gelmeli. Mutlak suretle turizm yatırımı gelmeli. Yol problemi de yaşıyoruz. İnşallah 2020’de bitmiş olacak. Yol çok kısalacak.”

06/12/2019 20:05