Örgüt başkanları ve partililere izin kıyağı…

Bahadır AYNA

2023 yılının son günlerinde UBP-DP-YDP hükümeti adeta “Noel Baba” rolüne büründü. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği belgelerde onlarca partiliye T izni, turistik izni ve kiralık araç izni kıyağı çekildi görülüyor. İzinler bilimsel verilerle çalışılarak değil hükümete yakın kişiler tercih edilerek verildi. Listeler içerisinde örgüt başkanları, milletvekili adayları olduğu görülüyor. Birçok vatandaş duruma tepki gösterirken, izinler 2024 yılı içerisinde yürürlüğe girecek.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili Haber Kıbrıs’a konuşmuş “Hak edenlere izin verilecek” demişti. Arıklı’nın bu açıklamasının ardından onlarca vatandaş yıllardır izin için beklediklerini ancak 2023 yılında başvuran kişilere dahi izin verilmesinden yakınmıştı.

İşte o lise: