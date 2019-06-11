Örgütler ayaklandı, atama yapılamadı

Haber Kıbrıs-Özel



UBP-HP hükümetinin kurulma aşamasında ciddi müzakerelere sahne olan spor yönetimi, UBP içerisinde krize neden oldu.

Spor Dairesi Müdürü’nün HP tarafından atanmasına “evet” diyen UBP, Başbakanlık Bakanlık Müdürü makamı aracılığı ile spor fonu, spor dairesi, piyangolar birimi, ve spor dairesinde üst kurul olarak faaliyet gösteren spor dairesi genel yönetim kurulu başkanlığını yönetmeyi karara bağlamıştı.

HP, spor dairesi müdürlüğü için ilkokul öğretmeni ve yıllardır ülke sporuna futbol hakemi olarak hizmet eden Mehmet Özbilgehan’ı atamaya hazır. Piyangolar Birimi için ise, en güçlü aday daha önce Başbakanlık Özel kalem Müdürü olması beklenen Arif Sonuç…

“Spor Dairesi’ni HP’ye verdik” eleştirilerini göğüslemek için, Başbakan Ersin Tatar, hiçbir atama kararı duyulmadan önce, Başbakanlık Bakanlık Müdürlüğü’ne Hüseyin Cahitoğlu’nun getirileceğini açıklamıştı. Başbakanlıkla ilgili görevden alma ve atamalar başlamasına rağmen, halen Bakanlık Müdürü olarak Hüseyin Cahitoğlu ismi açıklanmadı.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Güzelyurt örgütlerinin yanı sıra, başta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olmak üzere, federasyon başkanları da “Cahitoğlu’nun sporun patronu olmaması” için ayaklandı. Cahitoğlu’nun atanmasını istemeyenlerin en önemli gerekçesi ise, geçmişte yaşanan ihale süreçleri, faturalı ödemelerdeki adam kayırma, bazı kulüplere ayrıcalık ve bölgecilik…

UBP örgütlerinin ve UBP’li federasyon ve kulüplerin “Cahitoğlu’nu istemiyoruz” baskıları, Başbakan Ersin Tatar’a bayramı zehir etti.

Başbakanlık Bakanlık Müdürlüğü görevine Cahitoğlu’nun atanması bu aşamada oldukça zor. Tabandan gelen sesi dinleyen Başbakan Ersin Tatar’ın önünde Cahitoğlu’na alternatif en az üç simin yer aldığı öğrenildi.

Tatar’ın atamadaki gecikme nedenini ise, “Cahitoğlu’na başka görev” ve kamuoyunu ikna edecek bir gerekçe ile açıklaması bekleniyor.