Orhan Arıklı anısına yarıştılar

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05/12/2023

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Orhan Arıklı anısına yarıştılar


Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Orhan Arıklı Hyong,Pumse- Kata Şampiyonası önceki gün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye  girenlere  ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu başkanlığında  Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.

 

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Ela Yağızsoy           2. Emine Feyza Şahin             3. Hayriye Yetek

2.Kategori:      1. Tuvana Yeleğen.    2. Utku Kavin Yeleğen          3. Hira Rahme Çetinkaya        

3.Kategori:      1. Havin Yılmaz          2. Melek Ünver                       3. Anelia Belen

4.Katagori:      1. Ayşe Gizem Altıntaş     2. Aybike Kardebayeva      

5.Kategori:      1. Derya Delaleddinoğlu   2. Veronika Averyonova  3. Mariia Spyrydoniova           

 

ERKEKLER SONUÇLARI                                               

1.Kategori:      1. Doğu Göktürk Yeleğen      2. Demir Alp Aslan

2.Kategori:      1. Ali Ersoy                             2. Mustafa Kemal Çağlar        3. Ali Kencebay         

3.Kategori:      1.  Şakir Atınç Yağızsoy                          

4.Kategori:      1. Ahmet Şanverdi                  2.  Anatolia Bodnia                 3. Alikhan İahsanov                   

5.Kategori:      1. Emirhan Rajapov                2. Timur Makuev                    3. Arnur Batyrgal                   

6.Kategori:      1. Arsenii Makolov                2.  Danial Olasanov               3. Davut Charyyov

7.Katagori:         1.Konstantin Fedosyuk       2. Artem İvanov                     3. Grigoriy Voronov

8. Katagori:        1. Ali Achilov                     2. Aleksei Didukh                               

9.Katagori:         1. Mikhail Khomyshin       2. Alexander Molodtsov         3. Damilla Tyutyugin

10.Katagori:         1. Davut Jorayev              

 

 

 

 

 

 

05/12/2023 08:49
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TAGS: Orhan Arıklı, anı,
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