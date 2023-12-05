Orhan Arıklı anısına yarıştılar
05/12/2023
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Orhan Arıklı Hyong,Pumse- Kata Şampiyonası önceki gün yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu başkanlığında Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Ela Yağızsoy 2. Emine Feyza Şahin 3. Hayriye Yetek
2.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen. 2. Utku Kavin Yeleğen 3. Hira Rahme Çetinkaya
3.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Melek Ünver 3. Anelia Belen
4.Katagori: 1. Ayşe Gizem Altıntaş 2. Aybike Kardebayeva
5.Kategori: 1. Derya Delaleddinoğlu 2. Veronika Averyonova 3. Mariia Spyrydoniova
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen 2. Demir Alp Aslan
2.Kategori: 1. Ali Ersoy 2. Mustafa Kemal Çağlar 3. Ali Kencebay
3.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
4.Kategori: 1. Ahmet Şanverdi 2. Anatolia Bodnia 3. Alikhan İahsanov
5.Kategori: 1. Emirhan Rajapov 2. Timur Makuev 3. Arnur Batyrgal
6.Kategori: 1. Arsenii Makolov 2. Danial Olasanov 3. Davut Charyyov
7.Katagori: 1.Konstantin Fedosyuk 2. Artem İvanov 3. Grigoriy Voronov
8. Katagori: 1. Ali Achilov 2. Aleksei Didukh
9.Katagori: 1. Mikhail Khomyshin 2. Alexander Molodtsov 3. Damilla Tyutyugin
10.Katagori: 1. Davut Jorayev