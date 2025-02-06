Orhan Demircan anısına yarıştılar

4. Orhan Demircan Atmalar Şampiyonası gerçekleştirildi

KKTC Atletizm Federasyonu, geleneksel olarak organize ettiği Orhan Demircan Atmalar Şampiyonası’nın 4’üncüsünü bugün (6 Şubat Perşembe) gerçekleştirdi.

Ülke atletizmine önemli hizmetleri bulunan Orhan Demircan adına düzenlenen şampiyona Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yer aldı. Şampiyonada atletler gülle atma, disk atma ve cirit atma branşlarında derece elde edebilmek için yarıştılar.

Yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren isimlere madalyaları Orhan Demircan’ın ailesi ve KKTC Atletizm Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi. Dereceler şu şekilde oluştu:

Cirit Atma (U16 Erkek)

1. Cem Şanlıer (37.65)

2. Kazım Temel (31.09)

3. Ahmet Şerif (26.13)

Cirit Atma (U18 Erkek)

1. Adnan Tayyar (38.43)

2. Mustafa Çınar Akargöl (29.40)

3. Osman Ayhan Trahonlu (17.45)

Cirit Atma (U18 Kız)

1. Melissa Küpeli (25.70)

Gülle Atma (U16 Erkek)

1. Doruk Kamber (10.74)

2. Kazım Temel (10.17)

3. Ahmet Şerif (8.70)

Gülle Atma (U18 Erkek)

1. Mustafa Çınar Akargöl (12.77)

2. Osman Ayhan Trahonlu (8.12)

Gülle Atma (U18 Kız)

1. Sıla Revan (7.94)

2. Melissa Küpeli (7.86)

3. Hülya Özsakallı (7.63)

Gülle Atma (U20 Erkek)

1. Tuğra Onurkan (12.18)

Disk Atma (U20 Erkek)

1. Tuğra Onurkan (31.06)