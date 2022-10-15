Orhan Gencebay kötü haberi sevenlerine duyurdu!

Boğazında kitle oluştuğunu belirten ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi.

Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Gencebay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.

Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" diye konuştu.

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15/10/2022 20:30