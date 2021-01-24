Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Orhan Gencebay’ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay hayranlarını korkuttu! Sevilen sanatçı Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirerek parmağını kırdı. Evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay sol işaret parmağını kırdı. Tek başına yürüyüş yapan Orhan Gencebay’ın bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Hemen eve giden Gencebay hayat arkadaşı Sevim Emre ile hastaneye gitti.

Yapılan incelemelerin ardından Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu tespit edildi. Gencebay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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24/01/2021 10:29