Orhan Gencebay'a hakarete ceza

Sanatçı Orhan Gencebay’a Instagram üzerinden “Yalaka” diye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 1500 lira adli para cezası verildi.

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26/12/2020

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Orhan Gencebay'a hakarete ceza

Sanık S.S. hakkında şikâyetçi müdahil Orhan Gencebay’ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre; Sanık, alınan ifadesinde yazıyı hakaret değil espri amaçlı yazdığını belirterek özür diledi.

Mahkeme, sanığın olay tarihinde söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi. Hakaret suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun 20 eşit taksitle ödenmesini hükmetti.

26/12/2020 10:27
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TAGS: Orhan Gencebay
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