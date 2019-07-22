Orhan Kaptan, hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen gençlerinden Orhan Kaptan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yıllardır yaşadığı sağlık problemlerini aşmak için çok sayıda ameliyat olan ve bu nedenle de arkadaşları tarafından "mücadelenin sembolü" olarak nitelenen Orhan kaptan, 2017 yılında da böbrek nakli olmuştu.

Kaptan, 2017 yılında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde böbrek nakli olurken, bulduğu her fırsatta da topluma, "organ bağışı yapması" çağrısında bulunmaktaydı.