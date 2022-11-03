Orhan Kürşad’dan duygusal paylaşım

Merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş’ın küçük oğlu Orhan Kürşad, Adana’da dedesi adına kurulan parkı ziyaret etti. Merhum Cumhurbaşkanı adına Türkiye’nin bir çok ilinde parklar bulunuyor.

Orhan Kürşad; Kooperatif Merkez Bankası adına Adana’da yer alan tarım fuarı için yurt dışında. Dedesi adına Adana Ceyhan’da yapılan parkı ziyaret eden Kürşad; “Ceyhana kadar gelmişken, Adana Büyükşehir Belediyesince Kurucu Cumhurbaşkanımız adına yapılmış olan Rauf Denktaş Parkı'nı ziyaret etmesem olmazdı. Benim için büyük gurur ve onur” ifadesini kullandı.

Orhan Kürşad’ın ziyareti Denktaş ailesine duygusal anlar yaşatırken, sosyal medyadaki paylaşımı da büyük destek gördü.

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03/11/2022 16:32