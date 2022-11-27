Orion uzay aracından Ay'ın uzak tarafında selfie

Orion'un selfiesi görevinin sekizinci gününde geldi.



Fotoğraf, kapsülün güneş dizilerinden birindeki bir kamera tarafından çekildi.

Yakın çekim fotoğraflar pazartesi günü, Orion, Ay yüzeyinin yaklaşık 129 kilometre üzerinde geçerek Ay'a en yakın yaklaşımını yaparken çekildi.



Orion, Ay'ın ötesindeki yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya geri dönebilirse, insanları taşımayı amaçlayan bir uzay aracının şimdiye kadar kat ettiği en uzak mesafe rekorunu kırmış olacak.

ARTEMİS GÖREVİ HAKKINDA



ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis programıyla Ay'ın bilinmeyenlerini keşfe hazırlanıyor. 3 aşamadan oluşan program kapsamında, 2024 yılında ilk kez bir kadının Ay'a gönderilmesi de planlanıyor.



NASA, programla, daha önce ayak basılmayan Ay'ın Güney Kutbu'nda şunların amaçlandığını bildiriyor:



- Uzun vadeli keşifler için su ve diğer kaynakların bulunması ve kullanılması.



- Ay'ın gizemlerinin araştırılması ve Dünya ile evren hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması.



- Mars'a astronotlar gönderilmeden önce ihtiyaç duyulan teknolojinin belirlenmesi.



ARTEMİS NE DEMEK?



Artemis, Yunan mitolojisinde tanrı Apollon'un ikiz kardeşi ve "Ay tanrıçası" olarak biliniyor.

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27/11/2022 15:00