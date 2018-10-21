Orionid meteor yağmuru şöleni bugün başlıyor

Doğa olayı tutkunlarının merakla beklediği Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve 'Orion meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuruna şahit olabilmek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Yılda bir kez gerçekleşen Orionid Meteor Yağmuru’nu kaçırmak istemeyenler bugün gözlerini gökyüzünden ayırmasın. Orionid meteor yağmuru aslında 2 Ekim'de başladı ve 7 Kasım'a kadar sona ermeyecek ancak meteor yağmurunun bu sene zirve yaptığı tarihler 21-22 Ekim olarak belirlendi.



ORİONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?



Ay’ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler. Uzmanlar Orionid meteor yağmurunun en iyi izleneceği saat aralığını gece 1 ile 4 arası olacağını belirtiyor.



ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?



Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır. Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir. Her yıl ekim ayında kendisini gösteren Orionid meteor yağmurları ise Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.