Orkestra üyesi Ahmet İzgi'den Bülent Ersoy'a tepki: Bize İbrahim Tatlıses yardım etti

Bülent Ersoy’un tahliye edilen ekibinden Ahmet İzgi, katıldığı programda Bülent Ersoy’a olan kızgınlığını anlattı. Ersoy’dan destek görmediğini ifade eden İzgi, İbrahim Tatlıses ve dostlarının kendilerine yardım ettiğini söyledi.

BÜLENT Ersoy’un KKTC’ye konsere giden ve PCR testleri sahte çıktığı için tutuklanan 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. Türkiye’ye gelen ekip Ersoy’la ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ersoy’un ve İbrahim Tatlıses’in davulcusu Ahmet İzgi, havalimanında yaşananları anlattı:



BÜLENT HANIM HİÇBİR ŞEYE YARDIM ETMEDİ



“Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkûm edildik. Ben yoğun bakımda yattım. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Buradan giderken 2 kere test olduk. Hepimiz negatiftik. Bizi hasta insanların içine attılar. Bir ay otelde kaldık. Bir ay hapiste kaldık. Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Hanım bizimle ilgilenmedi. ‘Avukat tutacağım’ dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. ‘Servetimi harcayacağım’ dedi ama biz kimsenin servetini filan istemiyoruz. Bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı. Bizim ailelerimiz hop oturup hop kalktı hasta olduğumuzu duyunca. Biz müzisyeniz. İşimize devam edeceğiz.”

“Tekrar Bülent Ersoy’un orkestrasında çalacak mısınız?” şeklindeki bir soruya ise İzgi, “Yok canım. Bülent Ersoy kendine orkestra bulamıyor Türkiye’de. Kimse çalışmıyor, çalışmaz da. Ben onunla niye çalışayım?” şeklinde yanıt verdi.



BİZ MAHKEMEDEYKEN O ÇANTACISINA GİTTİ



Bir televizyon programına da açıklamalar yapan Ahmet İzgi, şu ifadeleri kullandı: “KKTC’de yasa denen bir şey yok. Orada bir yargıç var, onun psikolojisine göre hareket ediliyor. ‘10 bin TL vermezseniz sizi içeri atacağız’ dediler. Biz bunu yaşarken Bülent Hanım Girne’de çantacısına gitti. Bu arada olayı İbrahim (Tatlıses) Bey de duyuyor. Bize sahip çıkan İbrahim Tatlıses’in dostları oldu. Sağ olsun İbrahim Bey aradı ve avukatları geldi, bizim avukatımız oldu.”

100 BİN TL YARDIM ETTİM

Bülent Ersoy, hakkında çıkan iddialar ile ilgili ilk kez teve2’de yayınlanan “Magazin Masası” programına konuştu:

“Ben testimi yaptırmışım, 2 gün önceden gittim oraya... Her şeyim tam tekmildi. Ben çünkü hiç öyle uydur kaydır işlerle iş görmem. Ben neyi hak ettim de, ne yaptım da bu hakaretlere maruz kaldım? Bunun hesabını soracağım ben. Parayı kazanırken Bülent zirvede, böyle bir terslik olunca Bülent Ersoy yerlerde. Birçok işimi iptal ettim. Müzisyenler Bülent Ersoy’a çalmayacaksınız diye toplanmışlar karar almışlar.”

“Orkestrama 100 bin TL yardım ettim” diyen Diva, orkestrasındaki müzisyenlerden birinin eşinin doğumu için de aracı olduğunu söyledi. Bebeğe Bülent ismini vermek istediklerini ama kendisinin kabul etmediğini de sözlerine ekledi.

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30/10/2021 11:01