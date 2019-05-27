HABER KIBRIS

Orkun Bozkurt HP PM'den istifa etti

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27/05/2019

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Orkun Bozkurt HP PM'den istifa etti

Halkın Partisi Parti Meclisi üyesi Orkun Bozkurt, yaşanan son gelişmeler ışığında Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Orkun Bozkurt, bir gönüllü olarak ülke için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bozkurt'un açıklaması şöyle:

Hayatım boyunca bir yolu terk etmek yerine orada kalarak doğruların mücadelesini verdim ve bunun için ne bir mevkiye ne de bir statüye ihtiyaç duydum. Son gelişmeler ışığında yaptığım özeleştiri sonucunda Halkın Partisi PM'den affımı istedim. Bundan sonra bir gönüllü olarak arkadaşlarımla yolu yürümeye devam edecek ve ülkemin geleceği için çalışmaya devam edeceğim.

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TAGS: orkun bozkurt, haber, kıbrıs, Halkın Partisi Parti Meclisi
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