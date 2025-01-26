Orkun Bozkurt’un yeni kitabı Hulusiiiii için tanıtım etkinliği düzenleniyor

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26/01/2025

Orkun Bozkurt’un yeni kitabı Hulusiiiii için tanıtım etkinliği düzenleniyor

Orkun Bozkurt’un roman türündeki ilk kitabı “Hulusiiiii” için imza ve tanıtım etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik 28 Ocak’ta Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nde yer alacak ve saat 18.00’de başlayacak.

Siyasi mizah türünde kaleme alınmış eser, Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayımlandı.

"Hulusiiiii!", 2018-2020 yılları arasında Tantana mizah dergisinde yayınlanan "Bir Gün Memleket Yönetiyoruz" serisindeki öykülerin romanlaştırılmış hali... Kitapta, bir bakanın ve özel kalemi Hulusi'nin etrafında dönen olaylar mizahi bir dille anlatılıyor. Bakan karakterinin makam sevdası, koltuk düşkünlüğü ve iktidar tutkusu üzerinden sistem eleştirisi yapılıyor.

 

 

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TAGS: Orkun Bozkurt’un yeni kitabı Hulusiiiii için tanıtım etkinliği düzenleniyor
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