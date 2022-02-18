Orman Dairesi, ‘Çam Kese Böceği’ne karşı biyolojik ve mekanik mücadele başlattı

Orman Dairesi Müdürlüğü, Çam Kese Böceğine karşı entegre mücadele yöntemlerinden olan biyolojik ve mekanik mücadele başlattığını açıkladı.

Orman Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

Çalışmalarla ilgili olarak ,Zirai alanlarda yapılan kimyasal ilaçlamalar, tabiattaki faydalı böceklerin azalmasıyla bozulan biyolojik denge sonucunda zararlı böceklerin çoğalmasına neden olmuştur.

Bunun sonucunda, orman sahalarımızda sıkça görülen ve içinde bulunduğumuz aylarda keselerin belirginleşmesi ile dikkat çeken çam kese böceği, Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan ülkelerin yaygın bir zararlısıdır. Ekim ayından itibaren yumurtadan çıkan tırtılları, Nisan ayında toprağa inene kadar çam ağaçlarının ibrelerini yemek suretiyle beslenmektedir. Çam kese böceği, kesinlikle ağacın ölümüne sebep olmaz. Mart- Nisan aylarında kurumuş gibi görünen ağaçlar, Mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlar.

Orman Dairesi olarak; Çevreye, insanlara olan olumsuz etkileri ve tabiatın dengesini bozması sebebiyle bu zararlıya karşı ormanlarımızda kimyasal mücadele yapılmamaktadır. Bunun yanında diğer bir biyolojik mücadele yöntemi olan, zararlının parazitlerinin çoğalmasına yardımcı olan adacık yöntemi yapılmaktadır. Ayrıca suni kuş yuvaları asılarak tırtılla beslenen kuşların çoğaltılması hedeflenmektedir.

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18/02/2022 13:43