Orman Dairesi Müdürlüğü’nden kamuoyunu bilgilendirme açıklaması

Orman Dairesi Müdürlüğü, Tepebaşı -Kalkanlı yanık sahadan satılan odunlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Daireden yapılan açıklamada, bugün bir internet haber sitesinde yayınlanan haberlerle ilgili olarak bilgilendirme notunun kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

Dairenin, “Fasıl 60 Orman Yasası” ve bu yasayla birlikte yürütülen tüzüklerle hazırlanan ve 1 Ocak 2021 tarihinden beri yenilenen “Orman Ürünleri ve Fidan Fiyat Listesi”nde, Orman Dairesi’nin her türlü gelirlerinin satışı ve verdiği hizmetlerin bedel tabloları bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Haberde bahse konu olan durum, yasal olarak vatandaşların talebi durumunda verdiğimiz hizmetlerin karşılığının bedeli tahsil edilerek yapılan ve yapılacak olan işlemlerdir. Bahse konu otel firması, Tepebaşı -Kalkanlı yanık sahadan bu tomrukların bedeli olan yaklaşık 400,000 TL’yi Orman Dairesi Döner Sermaye hesabına 2021 yılında yatırmıştır.

Bu odunları ülkemizde tek işleyebilecek makineye ve donanıma sahip olan Dairemizden talep durumunda bedeli tahsil edilerek yaptırabileceği ve makineleri kiralayabileceği kendisine bildirilmiştir. Yukarıda yasal olarak hazırlanan Orman Ürünleri ve Fidan Fiyat Listesi tablosunda yazan birim fiyatlarını kabul ettiğinden, teklifini Müdürlüğümüz kabul etmiştir. Şahsın kendisine ait olan ve bedelini ödediği malzemeyi nerede ve nasıl kullanacağı kendi iradesindedir.”

Daire açıklamasında, söz konusu şahsın, malzemelerin kesim işlemlerini yapabilmesi için kendi elemanlarını kullanacağı ve iş güvenliği için gerekli olan tüm tedbirlerin alınması konusunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan eden ıslak imzalı bir yazıyı, Orman Dairesi Müdürlüğü’ne verdiği kaydedildi.

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03/02/2022 19:13