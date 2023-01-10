Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş: Daha ciddi mücadele başlatmak için kaynak ayrıldı

Ülkemizde çam ormanlarının kâbusu haline dönüşen çam kese böceklerinin kökü bir türlü kazınamıyor. Bu yıl yeterli mücadele yapılmadığı için ağaçları esir alan çam kese böceği, yüzlerce ağacı kurutmaya başladı.

GÜNEŞ: YETERLİ MÜCADELE YAPILAMADI

HABER KIBRIS’a konuşan Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, 2022 yılında sadece yerden biyolojik mücadele yapıldığını bunun da çam kese böceği ile mücadelede yeterli olmadığını söyledi. Güneş, çam kese böceği ile mücadelede geç kalındığını ancak, bu yıl daha ciddi mücadele başlatmak için kaynak ayrıldığını söyledi. Bu saatten sonra mücadelenin bir faydası olmayacağının altını çizen Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, Ağustos ayı sonu itibariyle ciddi mücadele başlatacaklarını söyledi. Çam kese böceğinin özellikle ağaçlandırma sahalarına çok ciddi zarar verdiğini söyleyen Güneş, bu yıl çok ciddi çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi.

TÜM AKDENİZ ÜLKELERİNDE GÖRÜLÜYOR

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, çam kese böceği ile tüm Akdeniz ülkelerinin mücadele ettiğini belirtti. Çam kese böceğinin en fazla kızılçamların üzerinde görüldüğünü kaydeden Güneş, buna karşı tamamen biyolojik ve doğal yöntemlerle mücadeleler verildiğini ifade etti.

MULLA: BİYOLOJİK MÜCADELE ŞART

HABER KIBRIS’a konuşan Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla ise, çam kese böceği ile biyolojik mücadelenin şart olduğunu söyledi. Kimyasal ilaçlamanın ormandaki diğer yararlı böceklere zarar vereceğinin altını çizen Mulla, Biyologlar Dereneği’nin bu konuda Orman Dairesi ile görüştüğünü söyledi. Ağustos sonu Eylül başında böcekle mücadelenin başlatılmasının doğru olacağının altını çizen Mulla en doğru yöntemin biyolojik ilaçlama olduğunu vurguladı.

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10/01/2023 14:40