Orman Dairesi: Zamanında müdahaleyle olası bir orman yangınının önüne geçildi

Kaleburnu -Karpaz arasında bugün çıkan yangın, zamanında müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Orman Dairesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 11:40 da Orman Dairesi yangın gözetleme kulesinin yangın ihbarı üzerine Yeşilköy orman itfaiye ekibi Kaleburnu -Karpaz arasında çıkan yangına saat 12: 00'de müdahale etmeye başladı.

Orman Dairesi bünyesinde Lefkoşa’da konuşlu bulunan yangın helikopteri olay yerine hareket edip yangına müdahale etti. Saat 13:00 de yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm saha içerisinde 8 adet zeytin ve 11 adet ardıç ağacı yandı. Yanan arazinin büyük bir kısmı özel arazi olup yaklaşık 1 dönümü orman arazisidir. Yangına zamanında müdahale edilmesi olası bir orman yangının önüne geçildi.”