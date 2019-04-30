Orman yangını riski arttı

Orman Dairesi, hava sıcaklıkları yükselmeye başladığından artan orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu.

Orman alanlarında, ateşli piknik yapılmasına izin verilen yerler dışında, her ne maksatla olursa olsun 1 Mayıs- 31 Ekim arasında ateş yakılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Orman Dairesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, izinsiz ateş yakmanın suç olduğuna işaret edilerek, aylık asgari ücretin iki katı kadar para cezası veya bir yıla kadar hapis veya her iki cezanın birden verilebileceği kaydedildi.

199 VEYA 177 ARANMALI

Görülen en ufak bir dumanın, en erken zamanda Orman Yangın İhbar hattı 177 veya itfaiye hattı 199’a bildirilmesi istendi.

Yangın durumunda tüm vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına katılmaları ve her türlü imkânlarını seferber etmelerinin vatandaşlık görevi olduğu kaydedildi.

ATEŞLİ PİKNİK ALANLARI

Açıklamada, Alevkaya Piknik Alanı, Darboğaz Piknik Alanı, Salamis Piknik Alanı, Kantara Piknik Alanı, Kalkanlı Piknik Alanı, Balalan Piknik Alanı, Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı, Karpaz Piknik Alanı, Taşkent Piknik Alanı, Karşıyaka- Kozanköy Üçyol Piknik Alanı’nda ateşli piknik yapılabileceği belirtildi.

EN BÜYÜK ORMAN YANGINI 1995’TE

Ülkede en büyük orman yangının Haziran 1995’te Girne Beşparmak Dağları’nda meydana geldiği, bu yangında toplam orman alanının yüzde 9.5’nin zarar gördüğü anımsatıldı.

Orman yangınlarının yüzde 99.1’inin ihmal ve dikkatsizlik sonucu yüzde 0.9’unun da yıldırımdan kaynaklandığı, yüzde 90’ının 90 Mayıs-Ekim dönemini kapsayan 6 aylık sürede çıktığına dikkat çekildi.