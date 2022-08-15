Orman yangınları için keçili formül!

İspanya'nın Barcelona kentinde orman yangınlarının yayılımını azaltmak için keçi ve koyunların riskli bölgelerdeki kuru otları yemesi sağlanacak.

İspanya'nın Barcelona şehrinde yangınlarla mücadele için eski bir yöntem yeniden yürürlüğe sokulması kararlaştırıldı. 290 keçi ve koyundan oluşan dört ayaklı birliğin tek görevi, yiyebilecekleri kadar ot yemek.

Avrupa, aşırı sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarıyla da mücadele ediyor.

Hayvanların, orman yangınına müsait bölgelerde, alevlerin yükselmesine neden olan kuru bitki örtüsünü ortadan kaldırması planlanıyor.

Pilot proje, Barcelona'daki Collserola Park'taki 8 bin hektarlık alanda, nisan ayında başlatılmıştı.

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15/08/2022 09:43