Orman yangınları ile ilişkin meclis araştırma komitesi çarşamba günü toplanacak

“1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” Çarşamba günü toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Taslak Raporun Görüşülmesi” gündemiyle saat 10.00’da toplanacak komitenin başkanlığını UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, başkan vekilliğini CTP Milletvekili Erkut Şahali, üyelerini ise HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları yürütüyor.

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03/05/2021 17:27