Orman yangınlarından kurtulan hayvanlar için bağış toplayıp koşu bandı aldı

Avustralya'daki orman yangınlarının yaban hayatı mağdurları için olduğunu iddia ederek 34 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 175 bin TL) toplayan bir kadın, hayır kurumlarına sadece 20 Avustralya doları (yaklaşık 345 lira) bağışladı ve paranın geri kalanını kendini şımartmak için yeni postişler ve koşu bandı gibi şeylere harcadı.

O dönem İngiltere'nin Peterborough kentinde yaşayan 27 yaşındaki Kerry Palin, Avustralya'nın bazı bölgelerini kasıp kavuran orman yangınlarında milyonlarca hayvanın ölmesi sonrası yaban hayatını koruma amacı taşıyan hayır kurumları için onbinlerce sterlin bağış topladı.

Palin, 34 bin sterlinden fazla bağış toplamasına rağmen hayır kurumlarına sadece 20 dolar bağışladı ve paranın geri kalanını yeni postişler, koşu bandı ve halı gibi lüks eşyalar satın alarak kendisine harcadı. Polis bu olaya "korkunç bir dolandırıcılık vakası" diyor.

Avustralya'daki 2019-2020 orman yangını sezonunda ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Krallık'ın yaklaşık yarısı büyüklüğünde, 11 milyon hektardan fazla alan tahrip oldu.

Ocak 2020'de Palin, yangınların tüm şiddetiyle sürdüğü dönemde, doğal hayatı koruma görevlilerinin artık modern tarihin en kötü vahşi yaşam felaketlerinden biri olarak gördüğü olaydan etkilenen hayvanlara yardım eden hayır kurumlarına fon toplamak için Facebook'ta binicilik temalı bir çevrimiçi açık artırma düzenledi.

Sayfanın 7 binin üzerinde takipçisi vardı ve 300'den fazla kişi satılması için mal bağışladı.

Cambridgeshire Polisi, ürün satın alan kişilerin doğrudan Palin'e ödeme yaptığını ve paranın hayır kurumlarına dağıtılacağını düşündüklerini belirtti. Palin bunun yerine, 4 hayır kurumuna sadece 5'er dolar yatırdı ve daha fazla para ödenmiş gibi göstermek amacıyla insanlara makbuzların üzerinde oynanmış ekran görüntülerini gönderdi.

Polis, bağışçıların endişelerini dile getirmesi durumunda Palin'in onları engelleyerek bir daha kendiyle iletişime geçememelerini sağladığını açıkladı.

Ancak bağışçıların baskısının artması ve PayPal hesabında sorunlar yaşaması üzerine Palin polise giderek parayı kendi lüks harcamaları için kullandığını itiraf etti.

Palin daha sonra yalan beyanla dolandırıcılık, suç teşkil eden malı gizleme ve suç teşkil eden mal edinme suçlarını kabul etti.

Peterborough Kraliyet Mahkemesi 11 Ağustos'ta Palin'i 16 ay hapis cezasına çarptırdı.

Palin'in partneri 39 yaşındaki David Collins de evlerinde kendi adına koliler bulunması üzerine suç teşkil eden mal edinme suçunu kabul etti. Collins şartlı tahliye edildi.

Polis memuru Dane şunları söyledi:

Bu, Palin'in sadece cömert ve iyi niyetli bireyleri kandırmakla kalmayıp, aynı zamanda orman yangınlarının vahşi yaşam mağdurlarını, hayatlarında büyük bir fark yaratacak olan binlerce sterlinlik bağıştan mahrum bıraktığı korkunç bir dolandırıcılık vakasıydı.

Para, bu korkunç hadiselerin çaresiz kurbanlarına yardım yerine, anlamsız ve gereksiz lükslere harcandı.

Umarım bu olay, bu suçları ne kadar ciddiye aldığımızı gösterir. Adaletin yerini bulmuş olmasından memnuniyet duyuyorum.

İyi niyetle bağışta bulunmak isteyen herkesi dikkatli olmaya ve şüpheye düşmeleri halinde doğrudan hayır kurumuna bağışta bulunmaya davet ediyorum.

Kaynak: Independent Türkçe