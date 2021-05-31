Orman Yangınlarını Araştıran Meclis Komitesi Çalışmasını Tamamladı

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31/05/2021

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Orman Yangınlarını Araştıran Meclis Komitesi Çalışmasını Tamamladı

 Cumhuriyet Meclisi, 1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün saat 09.00’da toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan raporun görüşmesini tamamladı ve raporu oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.
UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Menteş Gündüz, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.

31/05/2021 14:24
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TAGS: Orman Yangını, meclis, Meclis Komitesi
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