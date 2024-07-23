Orman yangınlarının ilerleyişini tahmin edecek yapay zeka modeli geliştirildi

Bilim insanları, orman yangınlarının ilerleyişini tahmin etmek için "cWGAN" isimli yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.

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23/07/2024

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Orman yangınlarının ilerleyişini tahmin edecek yapay zeka modeli geliştirildi

Science Daily dergisinin haberine göre, ABD'deki Güney California Üniversitesinden araştırmacılar, yeni yapay zeka modelinin geliştirilmesinde geçmiş uydu görüntülerinden elde edilen verileri kullandı.

Araştırmacılar, "cWGAN" isimli modelin uydu verilerinden yararlanarak yangının hangi yöne doğru ilerleyeceğini, ne kadar yoğun olacağını ve yangının hızını doğru olarak tespit ettiğini açıkladı.

En son California eyaletindeki orman yangınlarında denenen modelin itfaiyecilerin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi.

23/07/2024 15:40
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TAGS: Orman yangınları, yapay zeka, haber
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