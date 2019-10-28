Ormancıoğlu ile suç ortakları Çiftçi ve Atik teminata bağlandı

Eski sevgilisini darp edip, yeni sevgilisinin evinden kaçıran Cengiz Ormancıoğlu ile suç ortakları Osman Çiftçi ve Güngör Atik mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gürtuna, 24 Ekim 2019 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Alsancak’ta Girne’de sakinler Cengiz Ormancıoğlu, Osman Çiftçi, Güngör Atik’in Piyale Paşa Sokak Yayla Mahallesi’nde sakin Fatih Arıdağ’ın ikametgâhı içerisine izinsiz giriş yaptıklarını söyledi.

Gürtuna, Cengiz Ormancıoğlu’nun kendisinden ayrılıp başkası ile olduğu gerekçesiyle konu evde misafir olarak bulunan eski sevgilisi 39 yaşındaki A.Y’yi önce ciddi şekilde darp ettikten sonra zorla ikametgahın önünde duran arabasının yolcu kısmına bindirip, Osman Çifti’ye konu arabayı sürüp kaçırmasını sağladığını söyledi.

Gürtuna, A.Y’nin Girne Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde trafiğin yoğunluğundan dolayı aracın yavaşlaması üzerine kendisini araçtan atıp yol üzerinde bulunan bir markete sığınarak polisten yardım istediğini anlattı.

Şikâyet üzerine zanlıların aynı gün tutuklandıklarını kaydeden polis, çevredeki tüm kamera görüntülerinin emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Atik’in turist, diğer iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, mahkemeye sunulan olgularda zanlıların yargılamadan kaçma ihtimali olduğuna dair bir iddia sunulmadığını belirterek, her zanlı için ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

28/10/2019 18:59