Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri, Kıbrıs Türk Diş Tabipler Odası (KTDTO) ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) iş birliğinde örnek bir projeye imza atıldı.

Geçtiğimiz aylarda Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Güzelyurt ve civar bölgelerde yaşayan engelli vatandaşlar ziyaret edilmiş, gerçekleştirilen ziyaretler sırasında yetişkin ve engelli vatandaşlarımızın diş sağlığı konusunda büyük sıkıntı yaşadıkları tespit edilmişti.

Yaşanan sıkıntıların giderilmesi maksadıyla yetişkin ve engelli çocuklardan oluşan 15 kişinin diş tedavi süreçleri, KTDTO bünyesindeki gönüllü doktorlar, KSTU’de görevli akademisyenler ve Evkaf’ın finansal desteğiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yıllarca ihmal edilen ameliyatlar yapıldı.

Başarıyla gerçekleştirilen projenin ardından İbrahim Benter’i ziyarete gelen Evkaf Güzelyurt İyilik Gönüllüleri koordinatörü Dr. Nurçin İncirli, KTDTO Başkanı Dt. Halil Bakkaloğlu ve KSTU Direktörü Doç. Dr. Serdal Gündüz bu çalışmaların tüm bölgelerde yaşayan engelli vatandaşlarımızla devam edeceğini açıkladı.

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27/03/2023 17:30