''Örneklerle Yalan Haberlerden Korunma Kılavuzu'' yayımlandı

Gazeteci-akademisyen Vasvi Çiftçioğlu’nun dijital medya okuryazarlığı konusunda farkındalığı arttırmak için kaleme aldığı “Bilgi Kirliliği ve Dijital Tuzaklar: Örneklerle Yalan Haberlerden Korunma Kılavuzu” adlı kitabı, internet üzerinden ücretsiz olarak yayımlandı.

Çiftçioğlu’nun yeni kitabı, sosyal medyada yapay zekanın da yardımıyla hızla yayılan yalan haberlerle başa çıkmak için okuyuculara pratik bilgiler sunuyor. Dijital okuryazarlığın önemine vurgu yapan kitap, okurların yalan, yanıltıcı, sahte içerikleri ayırt edebilmesi için gerçek hayattan örneklere yer veriyor.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nin maddi desteğiyle yayımlanan kitabın kapak tasarımını Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Fırat Tüzünkan, kitabın sayfa tasarımını ise Engin Aluç yaptı.

Üç ana bölümden oluşan kitabın ilk bölümde, "Yalan Haberlere Nasıl Maruz Kalıyoruz? Neden İnanıyoruz?" başlığı altında, iletişimin dört ana bileşeni olan "gönderen, mesaj, kanal ve alıcı" üzerinden yalan haberlerin nasıl hazırlandığı, yayıldığı ve insanların bu tarz haberlere inanması ve paylaşması için kurulan dijital tuzaklar anlatılıyor.

İkinci bölümde, "Yalan Haberle Mücadele İçin 4 Basit Adım" başlığı altında kısa adı DAKA olan “Dur, Araştır, Karşılaştır, Analiz Et” yöntemiyle yalan ve yanıltıcı haberlerle başa çıkmanın yolları açıklanıyor.

“Örneklerle Dezenformasyon Sözlüğü” adını taşıyan üçüncü bölümde ise okurların kitap boyunca karşılaşılacağı “dezenformasyon”, “asimetrik propaganda” “tık tuzağı,” “komplo teorileri”, “filtre balonları”, “yankı odası”, “doğruluk yanlılığı” ve “konsensüs illüzyonu” gibi kavramlar örnek vakalarla açıklanıyor.

Kitabın dijital versiyonuna http://www.sorumlugazetecilik.net/dijitaltuzaklar adlı internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişmek mümkün.