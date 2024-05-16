Orta Çağ’da Kıbrıs’ın Kadınları Mağusa’da

Semra Bayhanlı ve Ahmet Kemal Hilmi’nin Orta Çağ’da Kıbrıs’ın Kadınları-Kıbrıs’ın Kadın Kahramanları Sergisi, Mağusa’da sanat severlerle buluşuyor.

Gazimağusa Belediyesi ve Naci Talat Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen Orta Çağ’da Kıbrıs’ın Kadınları Sergisi’nin 24 Mayıs 2024 tarihinde Martinengo Burcu’nda (Çifte Mazgallar) saat 19:00’da açılışı yapılacak.

KIBRIS’IN KRALİÇELERİNİ ANLATAN SERGİNİN TEMASI

Orta Çağ araştırmacısı Ahmet Hilmi’nin her biri siyasi olarak güçlü, geleneksel olarak erkeklerle ilişkilendirilen güce baş kaldırıp kurulu düzeni sorgulayan, hatta papaların ve kralların güçlerine meydan okuyan kahraman kadınlar ile ilgili araştırması ve anlatımı, ressam Semra Bayhanlı’nın fırçası ve renkleriyle birleşti.

Bayhanlı kraliçeleri ve diğer karakterleri resmederken günümüzde yaşayan Kıbrıslı kadınları, erkekleri ve çocukları model olarak kullandı.Dönemin kıyafetlerinin, sembollerinin, mimarisinin izlerini sürdü. Kahramanları ve gerçek hikayelerini 160X200 cm’lik 7 resimde buluşturdu.

Ahmet Hilmi çalışmada her kraliçenin orijinal armalarına yer vermiş, Semra Bayhanlı ise her tabloda farklı bir anlamı olan elmayı sembol olarak kullanmıştır.

Ziyaretçiler resimlerdeki elmaların izlerini sürerken aynı zamanda sergimizin en heyecan verici armağanları olan Kraliçe Alice’in mührü ve Lefkoşa Sarayı’nın Orta Çağ’daki görünümü ile ilk kez karşılaşacak.