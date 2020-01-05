Orta Doğu'ya gidiyorlar...

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05/01/2020

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Orta Doğu'ya gidiyorlar...

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek Ortadoğu'da tansiyonu yükselten ABD, bölgeye yeni birliklerini bölgeye sevk ediyor. İran'da yükselen intikam yeminlerinin ardından Pentagon, bölgeye 3 bin 500 ek asker gönderileceğini duyurmuştu...

ABD'nin General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından bölgede sular ısınıyor. İran'dan intikam yeminleri yükselirken ABD'nin Ortadoğu'ya yeni askeri birliklerini gönderdiği bildiriliyor.

REUTERS DÜNYAYA SERVİS ETTİ

Reuters haber ajansı, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'dan havalanan askeri nakliye uçağının fotoğraflarını dünyaya servis etti.

05/01/2020 11:02
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TAGS: Orta Doğu’ya gidiyorlar..., haber, kıbrıs,
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