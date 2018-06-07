HABER KIBRIS

Orta eğitimde bugün karne heyecanı yaşanacak

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07/06/2018

Orta eğitimde bugün karne heyecanı yaşanacak
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Orta eğitimde bugün karne heyecanı yaşanacak.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 24 bine yakın öğrenci bugün karne alacak.

Bu yıl ortaokullardan 3 bin 663, liselerden 2 bin 905 öğrenci mezun olacak. Meslek liselerinden mezun olacak öğrenci sayısı ise 731.
Bütünleme sınavları 8-13 Haziran, ortaöğretim kayıtları 26-29 Haziran ile 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

İlköğretimde öğrenim gören 20 bin civarındaki öğrenci ise 13 Haziran Çarşamba günü karne alacak.

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TAGS: Orta eğitim, öğrenciler, karne, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, haber, Kıbrıs
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