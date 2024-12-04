Orta şiddette deprem yaşandı

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04/12/2024

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Orta şiddette deprem yaşandı

: Meteoroloji Dairesi, merkezi Antalya körfezi olan orta şiddette bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisinden verilen bilgiye göre, 11.09 sırlarında, Akdeniz Deprem İstasyonu’nda istasyondan yaklaşık 130 km uzaklıkta, aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.1 olan (Orta Şiddette) deprem kaydedildi. Deprem merkez üssünün  35.86 Kuzey ve 31.70 Doğu Koordinatlarında, Antalya Körfezinde yaklaşık 6km derinliğinde olduğu saptandı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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