Ortada ihbar var, para yok

MAĞUSA LİMANINA GELEN BİR GEMİDE 220 ARAÇ VARDI. BİR ŞİRKETE AİT ARAÇLARDA 2.5 MİLYON STERLİNİN ADAYA SOKULACAĞI İHBARINDA BULUNULDU. İHBAR YAPILDIĞINDA ARAÇLARIN TAHLİYESİ TAMAMLANMIŞTI. İHBAR SONRASI GÜMRÜK VE POLİS LİMANDA PARK HALİNDE BULUNAN 220 ARACI DİDİK DİDİK ETTİ

İHBAR 2.5 MİLYON TL… PARA BULUNAMADI. GÜMRÜK VE POLİS EKİPLERİ İHBAR YAPILAN ŞİRKET İÇİN GELEN 70 ARACIN 16’SININ TORPİDO GÖZÜNDE OYNAMA TESPİT ETTİ. TAHLİYE İLE İHBAR ARASINDA 12 SAAT VAR… İHBAR VAR, PARA YOK… GÜMRÜK VE POLİS HALEN ARAŞTIRIYOR…

Hepinizin bilgisindedir. Geçtiğimiz Perşembe gününden bu güne, Mağusa Limanı’nda 2.5 milyon sterlin bir para bulunduğuna dair iddialar ortada dolaşıyor. Bu iddialar son derece ciddi, çünkü ihbar gerçek. Arabalarda da şüpheli bir durum var ortada, sabırla okuyun, anlatacağım…

Maalesef bu konu, izaha muhtaç bir konu. Dolayısı ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın izahat istemesi son derece normal. Normal olmayan, “bulundu” iddiası ortaya atması. Çünkü böyle bir bilgi ne gümrükte, ne de poliste var. “İhbar” var, “para” yok

Konu kısaca şöyle: Geçtiğimiz Perşembe günü, içerisinde yaklaşık 220 araç bulunan Panama Bandralı bir gemi, Mağusa Limanı’na yanaşıyor. Perşembe gün öğlen boşaltma işlemleri başlıyor ve bu işlemler aralıklarla Cumartesi gününe kadar sürüyor…

Perşembe günü akşam saatlerinde gümrük yetkililerine bir ihbar gidiyor. “Gemi içerisinde aracı bulunan bir şirketin, 2.5 milyon sterlin “kaynağı belirsiz parayı” adaya sokacak…” Hem miktar hem de şirket ismi net bir şekilde biliniyor

Bunun üzerine Perşembe akşamına kadar 220 araç tahliye ediliyor. Cuma gün ihbar geliyor. Tüm araçlar yeniden didik didik aranıyor. Hem limanda bulunan X- Ray cihazından geçiriliyor, hem de cihazdan geçemeyecek kadar büyük araçlar didik didik aranıyor…

Arada şu boşluk var… Perşembe akşama kadar gemiden “liman işçileri” eliyle çıkarılan araçlar bir süre limanın çeşitli yerlerinde park halinde bekliyor. Daha sonra ihbarın ardından X- Ray cihazından geçiriliyor. Böylelikle araçların tamamı denetlenmiş oluyor…

Buraya kadar her şey normal… Peki durup dururken bu ihbar neden? Neden tüm birimler alarmda? Çünkü, araçlar içerisinde ülkeye kaçak para sokulması son derece olağan bir iş de ondan. Mali Polis de uzun süredir oto galerileri denetliyor

Mesela bu denetimlerde, ihbar edilen ve limanda araçları didik didik aranan bir oto galeri de var. Bu oto galeri, bir getirmede adaya 70 adet araç sokuyor, antreposunda bekletiyor. Polis bir bakıyor, bir ay boyunca sattığı araç sayısı sadece “1”… Evet bir…

Esas skandalı yazımın bu bölümünde yazıyorum… Perşembe gün gemiden indirilen ve Cuma gün X- Ray’den geçirilen 16 araçta bir detaya rastlanıyor. 16 aracın torpido bölümleri açık ve elektrik aksamları da dışarıda. Net bir şekilde o bölüme ellenmiş..

Daha da ilginci… Bu 16 araç da, ihbarı yapılan galeriye ait. 16 aracın da torpido gözleri ile oynanmış ve elektrik aksamlarının bulunduğu bölge açılmış. Buraları gümrükçü açmamış, polis açmamış? Ne olmuş o zaman? Sorulmuş ilgili galeri sahibine: Araçlar çalışmadıkları için, muhtemelen şoförler buradan çalıştırmış

Son derece şüpheli bir durum çıkıyor ortaya. Ancak ne gümrük ekipleri, ne de polis bir paraya rastlamıyor. Ortada ihbar var. İhbar edilen galeri ismi var. Ama para yok. O galeriye ait 16 araçta şüpheli torpido gözü ile oynama var…