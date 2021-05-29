Ortadoğu ve Avrupa’da 2021 turizm sezonu nasıl başlayacak?

Dubai’nin güvenli bir seyahat rotası olduğuna dair önemli tanıtımlar yapılırken, ülkenin güvenli bir şekilde turistlere açılması için önemli çalışmalar yürütüyor. Yunanistan, Portekiz ve İtalya ise Avrupa’daki turistlere kapılarını açmaya başladı. Turistlerin gelmesi, ekonomi sektörün yeniden canlanması için milyon euroluk tanıtım ve kampanyalara imza attılar.

Euronews haberine göre; bu sene Arap Tatil Pazarı, seyahat ve turizmde yeni bir tema belirledi. Bu fuarın düzenlenmesi bile dünya çapındaki turizm sektörünün canlandığına bir işaret.

2020’de uluslararası turizm piyasası 1.27 trilyon euro’ya geriledi. Ancak bu sene bu rakamın 1.4 trilyon euro’ya çıkması bekleniyor. Sınırların açılması sonrası bu tarz organizasyonlar turizmi canlandırabilir. Turizm endüstrisi Kovid-19’un olumsuz etkilerini onarma çabasında.

Euronews ekibi, koronavirüs pandemisinden bu yana Dubai’de ilk kez düzenlenen ve kişiye özel bir seyahat organizasyonu olan Arap Tatil Pazarı 2021’e konuk oldu.

Dubaili turizmciler bu seneden umutlu

Claude Blanc, World Travel Market Portfolyö Başkanı: “Turizm sektöründe kişisel, profesyonel ve yüz yüze iletişim esastır. Sınırlar açılınca endüstri de kendini hızla toparlama yarışına girdi.”

Sosyal mesafe kuralları gereği kapalı bir salonda düzenlenen etkinlikler en fazla 11 bin kişiyle sınırlandırıldı. Bu senenin ilk büyük organizasyonu sonrası, turizm sektörü yaralarını sarmakta oldukça iyimser. 2020 çok zor geçti, ancak turizmciler bu seneden umutlu.

Claude Blanc: “Turizm endüstrisinde kara tünelin sonuna geldik. Yaz mevsiminde tüm dünyadan tatilciler buraya gelebilecekler.”

Endüstride son 18 ay çok zor geçti. Bu sebeple Dubai’de birçok otel yerli turiste yöneldi.

Güvenli bir seyahat rotası olduğuna dair tanıtımlar yapıldı

Ammar Hilal, Raffles Dubai & Sofitel Dubai Genel Müdürü: “Bölgedeki birçok işletme mali sıkıntılar yaşadı. Ancak geçiş döneminde yerli turistler “evde tatil yapma” uygulamasına büyük talep gösterdi.”

Arap Tatil Pazarı 2021 etkinlikleri, Dubai’nin güvenli bir seyahat rotası olduğuna dair önemli tanıtımlar yaptı. Aynı zamanda pandemi sonrası geleceğin seyahat ve turizm sektörünü geliştirmede önemli bir rol üstleniyor.

Etkinliklere ev sahipliği yapan Dubai, ülkenin güvenli bir şekilde turistlere açılması için seyahat, turizm, havayolları ve konaklama şirketleriyle de önemli ortaklıklar ve çalışmalar yürütüyor.

“Dubai’de herkes maske kullanımına çok önem verdi”

Jane Witherspoon, Euronews: “Dubai’de pandemi sonrası ilk kez kişiye özel tatil temalı bir tanıtım etkinliği yapılıyor. Bu konuda neler hissediyorsunuz?”

İssam Kazım, Dubai Turizm’in CEO’su: “Heyecanlı ve gururluyum. Kamu ve özel sektör, turizmi canlandırmak için çok uğraştı. Sanırım bu emeğin verdiği bir his olsa gerek… Turistlerin güvenli bir şekilde tatil yapmaları için büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.”

İssam Kazım: “Yerel bir bakış açısıyla bence hükümet harika bir iş çıkardı. Jet hızıyla ülke kapanma moduna girdi ve salgın ve hijyen açısından güvenli bir hale geldi. Bu, bizim için oldukça önemliydi. Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri, zaten dünyanın en güvenli 3 ülkesinden bir tanesi. Pandemiye karşı alınan önlemler bize bir artı değer daha kattı. Karantina döneminde tüm şehirde hijyen çalışmaları yapıldı. Evde ya da dışarıda olsun herkesin acil ihtiyaçlarını tedarik edebilecek seviyeye geldik. Yeniden açılma dönemine olabildiğince hızlı bir şekilde geçebilmek amacıyla, şehirde ivedilikle yeni yönetmelikler ve önlemler devreye girdi.”

euronews: “Dubai’de pandemi döneminde alınan en önemli önlemler sizce hangileriydi?”

İssam Kazım: “Sanırım yapılan PCR yani Kovid-19 testleri çok önemliydi ve bu önlem, seyahat edenler için uygulanmaya devam edecek. Bunun yanında maske kullanımı… Dubai’deki insanlar maske kullanımı konusunda unutkan. Ancak burada nüfusun yüzde 80’i göçmen. Dubai’de farklı kültürlere ve geçmişe sahip 200’ü aşkın millet bir arada yaşıyor. Ancak herkes maske kullanımına çok önem verdi. Biri maskesini çenesinde unutunca, herkes o insanları, “Afedersiniz maskenizi takabilir misiniz?” diye kibar bir şekilde uyardı.

euronews: “Kovid-19 aşı çalışmaları, sanırım tüm dünyada bugüne kadar yapılan en büyük kampanyalardan biriydi. İnsanların hızlı bir şekilde aşılanmaları için bu kampanya nasıl uygulanmalı ve sizce önemi nedir?”

İssam Kazım: “Pandemi sonrası dünyanın geleceği bu aşı kampanyasına bağlı. Dünyanın normale dönmesi için bireyler ve ülkeler ivedi bir şekilde aşılanmalı. Şu anda aşı ve antikor pasaportu gibi uygulamalar konuşuluyor. İnsanlar kolayca “evet benim pasaportum var” diyebilmek için, bir şekilde bu uygulamayı dijitalleştirmenin peşine düştü.”

euronews: “Tatil ve seyahat endüstrisi ekonomik açıdan olduğu kadar, insanların akıl sağlığı açısından da oldukça önemli. Herkes sonuçta seyahat etmek, ailesini ve arkadaşlarını ziyaret etmek ve yeni yerler görmek istiyor.”

İssam Kazım: “Tamamiyle sizinle aynı görüşteyim. Biz pandeminin ilke döneminde yeni kurallar uyguladık ancak karantina dönemi bittikten sonra hızlı bir şekilde açılma yapmadık. Çünkü biliyoruz ki, dünya ekonomileri hala tam olarak toparlanamadı. Bu sebeple öncelikle mayıs ayında yerli turistlerle ilgili bir açılım yaptık. Çünkü insanların artık dört duvar arasında psikolojileri bozulmaya başlamıştı. Bu sebeple, sıkı kuralların devam ettiği bir açılım yaptık. Çünkü Dubai’deki vatandaşların ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli bir şekilde dışarıya çıkabilmelerini, otellerde, lokanta ve kafelerde oturabilmelerini istiyorduk. Bu konuda da büyük başarı sağladık.”

Yunanistan, İtalya ve Portekiz yaz sezonuna hazır

Yunanistan, Portekiz ve İtalya Avrupa’daki turistlere kapılarını açmaya başladı. Birçok ülke gibi onlar da, turistlerin gelmesi, ekonomi sektörün yeniden canlanması için milyon euroluk tanıtım ve kampanyalara imza attılar.

Kısıtlamalar kalktıktan sonra, turistler Avrupa’daki popüler güzergahlara gitmeye başladı. Avrupa Birliği, dijital koronavirüs sertifikası uygulamasına 1 Temmuz’da başlıyor.

Didier Reynders, AB Adalet Komisyoneri: “Ancak en başından beri söylenen, Avrupa Birliği dışından gelecek olan turistlerin Avrupa Komisyonu’nun onay verdiği aşıları yaptırmış olma şartının aranmasıydı.”

Turizm, yüzde 20 oranla Yunanistan ekonomisinin en önemli gelir kaynağı. Geçen sene pandemi sebebiyle bu gelir yüzde 75 oranında düşüş gösterdi.

İtalya’nın koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle 2020 yaz sezonunda turizm gelirleri 121 milyar dolar düşüş yaşadı. Yabancı turistler yeni yeni gelmeye başlıyor.

Aşı pasaportlarının Avrupa’daki turizmi yeniden canlanması ve milyonlarca kişiye yeniden istihdam sağlaması ümit ediliyor.

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29/05/2021 11:54