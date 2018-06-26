Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek teklif!

Hürriyet'te yer alan habere göre, İsrail ile Hamas yönetimi arasında esir asker pazarlığı uzun süredir devam ediyor. İsrail'in Kanal 2 televizyon kanalının haberine göre, Savunma Bakanı Lieberman, esir askerler karşılığında güney Kıbrıs'ta Gazze ambargosunun hafifletilmesi için liman kurulmasını teklif etti. Hamas ise, elindeki askerler karşılığında İsrail hapishanelerinde bulunan bazı Filistinlilerin de serbest bırakılmasını talep ediyor.

İsrail’in Channel 2 televizyon kanalının dün akşam Bakanı Lieberman’a yakın kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, Kıbrıs Rum yönetiminde kurulacak yarı liman iskele, Gazze Şeridi’ne gidecek tıbbi yardım, ticari ve genel ihtiyaç malzemesinin yükleme noktası olarak kullanılacak. Liman iskelesinin tüm masraflarını İsrail karşılayacak.

KIBRIS’TAN KÜÇÜK GEMİLER GAZZE’YE GİDECEK

Kıbrıs’ta Gazze ambargosunu kontrol merkezi, Filistinlilere uygulanan ambargonun kaldırılması yöntemleriyle ilgili görüşme sırasında daha önce gündeme gelmişti. İnşa edilecek büyük gemilerin de yanaşabileceği iskele, İsrail’in denetiminde yönetilecek.

İsrail, büyük yardım gemilerinin önce Güney Kıbrıs’ta inşa edilecek iskeleye kontrollü şekilde ulaşması, yüklerin Kıbrıs Rum yönetiminde boşaltılması ve ardından küçük gemilerle Gazze’ye ulaştırılmasını hedefliyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın geçen hafta Lefkoşa’da bir araya geldiği Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides ile Gazze kontrol iskelesi konusunda anlaştığı ve çerçeve anlaşması ile iskelenin yeri gibi teknik konuların önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağı belirtildi. Hürriyet/Ömer BİLGE