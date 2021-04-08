Ortak tatbikatlar ve operasyonellik artırılacak

Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz odaklı ittifakta her gün birkaç yeni adım birden atılırken, bu kez Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı.

Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın genelkurmay başkanları ve savunma bakanlığı yetkilileri, salı günü biraraya gelerek üçlü askeri işbirliği programı anlaşması imzaladı.

Program uyarınca üç ülkenin askeri işbirliği ve birlikte operasyonelliği, daha fazla ortak tatbikat ve eğitim faaliyetleriyle daha da geliştirilecek.

Greek City Times'ın haberine göre, Atina'da üçlü anlaşmanın imzalanmasının ardından, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Mısır ve Güney Kıbrıs askeri heyetleriyle görüşme gerçekleştirdi. Çok sıcak atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede ortak çıkarlar ele alınırken son dönemde geliştirilen yakın ilişkilerden duyulan memnuniyet vurgulandı.

Haberde "Bu gelişme, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunan geniş bir tatbikat ve işbirliği ağı sayesinde kaydedildi" denildi.

İttifakın diğer üyesi İsrail de Güney Kıbrıs'ta askeri işbirliği programı çerçevesinde 2 gün süren Onisilos-Gedeon 2021 adlı hava savunma tatbikatına katıldı. Ortak tatbikatta, İsrail F-35'leri Güney Kıbrıs'ın hava savunma sistemini test etti.

Öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Trablus'u ziyaret ederek Libya ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etti.

6 Nisan'daki Libya ziyaretini Yunan kanalı Star TV'ye değerlendiren Miçotakis, Ankara'nın 2019 yılında Libya'nın dönemin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakat muhtırasının Atina tarafından tanınmadığına dikkat çekti.

Yunanistan'ın egemenlik haklarını bütünüyle göz ardı eden mutabakatın yok hükmünde olduğunu öne süren Miçotakis, Avrupa Komisyonu'nun Yunanistan'ın bu görüşlerine katıldığını aktararak "Libya'nın komşusu Türkiye değil, Yunanistan'dır" dedi.

Bu durumu Libya'nın geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi'ye de anımsattığını aktaran Yunan Başbakanı, iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyecek ortak heyet oluşturulması konusunda Menfi ile mutabık kaldıklarını belirtti.

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08/04/2021 16:20