Ortaköy ışıklarını kullanacak olanlar dikkat!

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14/11/2021

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Ortaköy ışıklarını kullanacak olanlar dikkat!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle başkent Lefkoşa’da ve Boğaz bölgesinde birçok noktaya saat 16.00’a kadar elektrik verilmeyecek.

Elektrik kesintileri nedeniyle Ortaköy ışıkları da çalışmıyor. Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar sabah saatlerinde ışıkların çalışmamasının problem yaratamadığını öğle saatlerinde trafik yoğunluğunun artması ile olası trafik kazalarının yaşanabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlar, polis ekiplerini bölgede önlem almaya davet etti.  

 

14/11/2021 10:02
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TAGS: Ortaköy ışıklarını kullanacak olanlar dikkat!, haberkibris,
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