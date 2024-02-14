Ortaköy Macaristan ekibiyle dostluk maçına çıkıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ortaköy, Macaristan 3.Lig ekiplerinden Tempo FFC ile bir dostluk karşılaşması yapacak. 15 Şubat Perşembe (yarın) saat 15.00’te Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma ülkemizde kamp çalışmaları yapan Macaristan ekibinin talebi doğrultusunda geldi.

Yaklaşık 2 yıldır kamp çalışmalarını KKTC’de sürdüren Macar ekibi ilk kez KTFF’ye bağlı bir KKTC kulübü ile karşılaşma yapacak. Kamp için ülkemizde bulunan Tempo FFC takımı yetkilileri ile Ortaköy SK Başkanı Mengü Kont karşılaşma ile ilgili son hazırlıkları da tamamladı.