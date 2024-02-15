Ortaköy, Macaristan Takımı Tempo İle Karşılaştı

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15/02/2024

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Ortaköy, Macaristan Takımı Tempo İle Karşılaştı

Dış temas konusunda yoğun gündemin yaşandığı haftada BTM 1.Lig temsilcisi Ortaköy Kulübünün girişimleriyle Macaristan 2.Lig ekibi FFC Tempo ile hazırlık maçı oynandı.
Ülkemizde kamp çalışmaları yapan Macar ekibinin talebi doğrultusunda Ortaköy Kulübü'nün organize ettiği, KTFF'nun lojistik destek verdiği mücadele İrsen Küçük Stadı'nda oynandı.
Ortaköy, Tempo takımının Rezerv ekibi karşısında sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve CTP Milletvekili Sami Özuslu da izledi.

15/02/2024 22:39
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TAGS: Ortaköy, Macaristan Takımı, Tempo
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