Ortaköy'de Trafik Kazası: Araç, Dönerci Dükkanına Girdi

Ortaköy trafik ışıkları yakınında yer alan "MY Döner" isimli işletmeye bugün sabah saatlerinde bir araç çarptı. Kazanın ardından dükkanda ve çevresinde büyük hasar meydana geldi. Olay, sabahın erken saatlerinde meydana gelirken görgü tanıklarının ifadesine göre, kontrolünü kaybeden bir araç hızla dükkana doğru ilerledi ve dükkana çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle dükkanın ön cephesinde ciddi hasar oluştu. Polisin olayla ilgili açıklaması bekleniyor

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