Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu!

Lefkoşa Ortaköy’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 32 yaşındaki N.B. uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 22:00 sıralarında, Ortaköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu N.B.’nin (E-32) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına ve içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş banknot ile yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu.

N.B’nin evinde yapılan aramada is, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan porselen tabak, naylon parçası, iki kağıt parçası ve bir metal çubuk ile yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edilirken, bahse konu şahıs tutuklandı.

YILDIRIM’DA SPİRAL MAKİNESİ YANGINA NEDEN OLDU

Yıldırım’da dün Yağmur Sokak üzerinde, Ö.Ö.(E-59) kullanımında bulunan spiral makinesi ile demir kestiği sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otların tutuşması neticesinde yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucu elektrik kabloları, su hortumları ile yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Ö.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜZELYURT BÖLGESİNDE YANGIN

Güzelyurt’ta, eski Akdeniz yolu üzerinde Erkut Uluçam’a ait ağılın elektrik panosunda dün meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu; ambar olarak kullanılan motor evi içerisindeki muhtelif borular, hurda olarak bulunan 3 çapa makinesi, 18 boru, 1 4 inçlik kelepçeli boru, 2 elektrik panosu, 13 nar ağacı ve 4 tekerlekli ot biçme makinesinin lastikleri kısmen, Mustafa Gülmez’e ait 6 adet rulo balya ise tamamen yandı.

Öte yandan dün, Güzelyurt - Güneşköy arasında bulunan derivasyon bölgesinde de henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 6 dönüm anız tamamen, 2 dönüm alan içerisinde bulunan bakımsız narenciye ağaçları kısmen, 9 kelepçeli boru ve 64 metre uzunluğundaki plastik boru ise tamamen yandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 7 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün akşam ve bu sabah, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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27/05/2021 13:24